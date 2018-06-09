Иногда инспектор по труду вправе не уведомлять компанию о предстоящей ревизии.

Организация не узнает о проверке заранее, если проверяющие пришли по жалобе работника. Также контролеры не сообщают компании о своем визите заранее, когда идут проверять информацию об угрозе жизни и здоровью работников.

Инспектор нарушит закон, если не уведомит компанию о плановой проверке. Сообщить о ревизии он должен не позднее чем за три рабочих дня до ее начала [ч. 12 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ]. А при внеплановой проверке у контролера есть 24 часа [ч. 16 ст. 10 Закона № 294-ФЗ].

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