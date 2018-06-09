Вы можете предложить сотрудникам перейти на новые зарплатные карты в рамках нового зарплатного проекта, но не имеете права их заставить. Работники не обязаны участвовать в зарплатном проекте учреждения. Они могут получать зарплату на карту банка, который указан в их трудовых договорах. Пример такого положения:

«Выплата заработной платы осуществляется в безналичном порядке путем перечисления ее на зарплатный счет работника в ПАО „Сбербанк России“».

Работники вправе получать зарплату на карту, реквизиты которой указали в заявлении:

«Прошу перечислять причитающуюся мне заработную плату по следующим реквизитам…»

Предложите каждому работнику написать заявление с просьбой перечислять зарплату в новый банк на карту «Мир». Если сотрудник согласится, на основании заявления заключите с ним дополнительное соглашение к трудовому договору. Зафиксируйте в допсоглашении наименование нового банка, в который теперь будете переводить зарплату работнику.

Работникам, которые отказываются заменить банк, перечисляйте зарплату на карту «Мир» банка, который указан в их трудовых договорах или заявлениях.