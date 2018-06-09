Вы ничего не нарушаете, поэтому учреждение не накажут. Ваш работник вправе выбрать любой банк для зачисления зарплаты на карту. Никаких ограничений на этот счет в законодательстве нет.

Вы обязаны выплачивать сотруднику зарплату в месте, где он выполнял работу, или перечислять в банк, который он указал в заявлении. Работник имеет право заменить банк. О замене банка и новых реквизитах для перевода зарплаты он должен письменно сообщить не позднее чем за пять рабочих дней до дня ее выплаты (ч. 3 ст. 136 Трудового кодекса РФ).

Если банк сотрудника удерживает комиссию за перевод денег, уплачивайте ее за счет средств учреждения. Перекладывать такие расходы на сотрудника вы не вправе. Работодатель обязан выдавать сотруднику зарплату тем способом, который стороны зафиксировали в трудовом договоре.