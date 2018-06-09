209 июня 2018

В учреждение приняли новую сотрудницу. У нас зарплатный проект. Пока оформляем ей зарплатную карту, работница попросила перечислить аванс и зарплату за июнь на карту дочери. Имеем ли мы право так сделать? Не будет ли потом вопросов от налоговиков?

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отвечает:

Вы можете удовлетворить просьбу сотрудницы. Трудовой кодекс РФ допускает выплату зарплаты не работнику (ч. 5 ст. 136 Трудового кодекса РФ). Но в этой ситуации есть опасность, что налоговики признают зарплату вашей работницы доходом ее дочери, который надо включить в базу по НДФЛ. Чтобы у них не возникло вопросов, у вас должны быть правильно оформленные заявление сотрудницы и платежные документы на перечисление аванса и зарплаты.

Заявление. Для перечисления денег на карту дочери сотрудница должна написать заявление на имя руководителя учреждения. В нем надо указать, какую сумму, из какой выплаты, кому и по каким реквизитам она просит переводить.

Платежка. В платежке в поле «Назначение платежа» укажите, за кого вы перечисляете деньги.

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