Вы можете удовлетворить просьбу сотрудницы. Трудовой кодекс РФ допускает выплату зарплаты не работнику (ч. 5 ст. 136 Трудового кодекса РФ). Но в этой ситуации есть опасность, что налоговики признают зарплату вашей работницы доходом ее дочери, который надо включить в базу по НДФЛ. Чтобы у них не возникло вопросов, у вас должны быть правильно оформленные заявление сотрудницы и платежные документы на перечисление аванса и зарплаты.

Важная статья:

О пособиях и зарплатных картах сотрудников

Заявление. Для перечисления денег на карту дочери сотрудница должна написать заявление на имя руководителя учреждения. В нем надо указать, какую сумму, из какой выплаты, кому и по каким реквизитам она просит переводить.

Платежка. В платежке в поле «Назначение платежа» укажите, за кого вы перечисляете деньги.