Учреждение не может обязать работника получать заработную плату в безналичной форме на карту (письмо Минтруда России от 20 марта 2015 г. № 14-1/ООГ-1830). Сотрудник вправе получать зарплату через кассу. Если он присоединился к зарплатному проекту учреждения, предложите ему написать заявление о выдаче зарплаты через кассу и заключите дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если в трудовом договоре с работником указаны оба способа выплаты зарплаты (и через кассу, и на карту), вносить в него изменения не придется.