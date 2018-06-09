409 июня 2018

Сотрудник учреждения просит выдавать зарплату наличными, а не переводить ему на карту. Он не успевает получить деньги, банк списывает их по распоряжению судебных приставов. Не будет ли нарушением, если мы выдадим зарплату из кассы? Как ее оформить в этом случае?

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отвечает:

Учреждение не может обязать работника получать заработную плату в безналичной форме на карту (письмо Минтруда России от 20 марта 2015 г. № 14-1/ООГ-1830). Сотрудник вправе получать зарплату через кассу. Если он присоединился к зарплатному проекту учреждения, предложите ему написать заявление о выдаче зарплаты через кассу и заключите дополнительное соглашение к трудовому договору.

Если в трудовом договоре с работником указаны оба способа выплаты зарплаты (и через кассу, и на карту), вносить в него изменения не придется.

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