Минфин и раньше разрешал перечислять на зарплатные карты сотрудников деньги под отчет на любые расходы для нужд учреждения. С зарплатной карты работники могут оплачивать (письмо Минфина России от 25 августа 2014 г. № 03-11-11/42288):
- товары, выполненные работы или оказанные услуги;
- расходы в командировке;
- другие документально подтвержденные расходы.
- Важная статья:
- Работодателей начнут штрафовать на 500 000 руб.
Теперь чиновники не против, если работник оплатит своей картой стоимость бензина. В недавнем письме от 21 июля 2017 г. № 09-01-07/46781 Минфин отнес покупку бензина к поставке товаров.
Платежка. В поле «Назначение платежа» укажите, что перечисленные деньги – подотчетные: «Аванс на хозяйственные нужды». Иначе налоговики посчитают, что вместо подотчетных сумм вы отправили сотруднику зарплату, с которой должны уплатить НДФЛ.
Подтверждающие документы. Работник обязан представить авансовый отчет и приложить к нему кассовый чек и слип.