239 июня 2018

Бухгалтерия перечисляет сотруднику аванс на хозяйственные нужды на его зарплатную карту. Что указать в платежке в поле «Назначение платежа», если на эти деньги работник заправляет служебный автомобиль? Какие документы он должен представить?

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отвечает:

Минфин и раньше разрешал перечислять на зарплатные карты сотрудников деньги под отчет на любые расходы для нужд учреждения. С зарплатной карты работники могут оплачивать (письмо Минфина России от 25 августа 2014 г. № 03-11-11/42288):

  • товары, выполненные работы или оказанные услуги;
  • расходы в командировке;
  • другие документально подтвержденные расходы.

Теперь чиновники не против, если работник оплатит своей картой стоимость бензина. В недавнем письме от 21 июля 2017 г. № 09-01-07/46781 Минфин отнес покупку бензина к поставке товаров.

Платежка. В поле «Назначение платежа» укажите, что перечисленные деньги – подотчетные: «Аванс на хозяйственные нужды». Иначе налоговики посчитают, что вместо подотчетных сумм вы отправили сотруднику зарплату, с которой должны уплатить НДФЛ.

Подтверждающие документы. Работник обязан представить авансовый отчет и приложить к нему кассовый чек и слип.

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