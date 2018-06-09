Минфин и раньше разрешал перечислять на зарплатные карты сотрудников деньги под отчет на любые расходы для нужд учреждения. С зарплатной карты работники могут оплачивать (письмо Минфина России от 25 августа 2014 г. № 03-11-11/42288):

товары, выполненные работы или оказанные услуги;

расходы в командировке;

другие документально подтвержденные расходы.

Теперь чиновники не против, если работник оплатит своей картой стоимость бензина. В недавнем письме от 21 июля 2017 г. № 09-01-07/46781 Минфин отнес покупку бензина к поставке товаров.

Платежка. В поле «Назначение платежа» укажите, что перечисленные деньги – подотчетные: «Аванс на хозяйственные нужды». Иначе налоговики посчитают, что вместо подотчетных сумм вы отправили сотруднику зарплату, с которой должны уплатить НДФЛ.

Подтверждающие документы. Работник обязан представить авансовый отчет и приложить к нему кассовый чек и слип.