После последней записи поставьте следующий порядковый номер, текущую дату. Затем внесите пропущенную запись и реквизиты документа-основания. В тексте записи укажите дату, с которой начало действовать изменение (например, фактическую дату перевода).
Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.