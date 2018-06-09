Если предыдущие записи верны по смыслу, но имеют неправильный номер, вы можете присвоить номер после последней записи так, как если бы нумерация шла последовательно по нарастанию. Например, идут номера 11, 12, а затем ошибочно 15. Следующую запись нумеруйте 14, а не 16. Чтобы самим исправить запись с неправильным порядковым номером, потребуется официальный документ от организации, допустившей ошибку.