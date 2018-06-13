813 июня 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. Сразу после регистрации он подал уведомление о том, что будет применять упрощенку с объектом «доходы». Через неделю бизнесмен решил, что ему будет выгоднее объект «доходы минус расходы». Можно ли поменять объект налогообложения?

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отвечает:

Нет, НК не предусматривает такой возможности.

Вновь зарегистрированный налогоплательщик вправе сразу перейти на упрощенку. Для этого в течение 30 календарных дней в инспекцию надо подать уведомление по форме 26.2–6 [п. 2 ст. 346.13 НК]. Желательно представить документ в двух экземплярах, чтобы у налогоплательщика остался вариант с отметкой инспекции.

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