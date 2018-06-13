Нет, НК не предусматривает такой возможности.

Важная статья:

Почему упрощенцам не дают право на вычет НДС

Вновь зарегистрированный налогоплательщик вправе сразу перейти на упрощенку. Для этого в течение 30 календарных дней в инспекцию надо подать уведомление по форме 26.2–6 [п. 2 ст. 346.13 НК]. Желательно представить документ в двух экземплярах, чтобы у налогоплательщика остался вариант с отметкой инспекции.

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