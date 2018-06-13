2013 июня 2018

Веду учет у индивидуального предпринимателя. Сразу после регистрации он подал уведомление о том, что будет применять упрощенку с объектом «доходы». Через неделю бизнесмен решил, что ему будет выгоднее объект «доходы минус расходы». Можно ли поступить так: предприниматель снимется с учета, а затем снова зарегистрируется и подаст в инспекцию уведомление с верным объектом?

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отвечает:

Да, так можно поступить, но поменять объект налогообложения в течение года все равно не получится.

Законодательство не запрещает индивидуальному предпринимателю после снятия с учета регистрироваться вновь. Процедура регистрации будет такой же, как и в первый раз: потребуется заплатить пошлину, подать заявление и т. д.

Если предприниматель снялся с учета и до конца того же года вновь зарегистрировался, но уже с другим объектом, это попытка обойти запрет на смену объекта при упрощенке. В таком случае инспекторы могут доначислить налог, как если бы бизнесмен применял тот же объект, что и до фиктивного снятия с учета. Отменить доначисления в суде не получится [определение Верховного суда от 30.06.2015 № 301-КГ15-6512].

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