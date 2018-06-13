1913 июня 2018

Мы на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Купили автомобиль в рассрочку в мае. 250 тыс. руб. заплатили сразу, остальное платим частями по 20 тыс. руб. в месяц. Вправе мы учесть стоимость машины в расходах или нужно дождаться, когда мы полностью за нее расплатимся? Мы сразу стали использовать автомобиль.

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отвечает:

Расходы нужно списывать по мере оплаты на последнее число квартала и притом равными долями до конца года [п. 3 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК].

Во втором квартале, когда автомобиль начали эксплуатировать, вы заплатите 270 000 руб. [250 000 + 20 000]. На 30 июня можно учесть в расходах 90 000 руб. [270 000 руб. : 3 кв.]. В течение III квартала вы заплатите 60 тыс. руб. Значит, по итогам III квартала можно списать 120 000 руб. [270 000 руб. : 3 кв. + 60 000 руб. : 2 кв.]. А 31 декабря спишете в расходы 180 000 руб. [270 000 руб. : 3 кв. + 60 000 руб. : 2 кв. 60 000 руб. : 1 кв.].

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