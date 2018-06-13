Вы не вправе уволить сотрудника.

Условия трудового договора можно поменять по соглашению сторон. Работодатель вправе не учитывать мнение работника, только если меняются технологические или организационные условия работы (ст. 74 ТК). Например, когда не получается сохранить прежние условия из-за того, что усовершенствовали производство, рабочие места (п. 21 постановления Пленума Верховного суда от 17.03.2004 № 2).

Если сотрудник не согласен на новые условия труда, работодатель должен предложить ему другую вакантную должность. Только при отказе сотрудника от вакансий трудовой договор можно расторгнуть (п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК). Также ему положено выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 3 ст. 178 ТК).

Важная статья:

Предупредите руководство о новом риске при увольнениях

В вашем случае нужно было прописать причину перераспределения обязанностей. Если это не изменение организационной структуры или новые технологии производства, то вы не вправе увольнять работника по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК. Суд может посчитать, что вы фактически сократили штатную единицу, которую занимал сотрудник (определение Московского городского суда от 21.03.2018 № 4г-17263/2017).

Если уволить сотрудника по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК, суд восстановит его на работе. Компания обязана будет выдать сотруднику зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.

На сумму выплат нужно будет начислить проценты за задержку зарплаты не ниже 1/150 ставки ЦБ, действующей в этот период (ст. 236 ТК).

Вы также можете предложить своему сотруднику перейти на неполную ставку.