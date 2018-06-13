Контролеры вправе считать, что компания не удержала НДФЛ при выплате дохода сотрудникам, и оштрафовать. Но есть шанс снизить штраф в суде.

Налоговые агенты обязаны исчислить и удержать налог из доходов налогоплательщику. Платить НДФЛ за свой счет компания не вправе (п. 9 ст. 226 НК). Поэтому инспекторы могут не рассматривать в качестве налога суммы, которые вы заранее перечислили как НДФЛ. Контролеры считают, что такие суммы компания вправе вернуть на расчетный счет или зачесть в счет уплаты своих налогов федерального уровня (письмо ФНС от 06.02.2017 № ГД-4-8/2085@).

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В спорах судьи принимали сторону налоговиков, отменить штраф не получалось, даже если у компании была переплата по НДФЛ (постановление Арбитражного суда Московского округа от 06.06.2017 № Ф05-7240/2017).

В стране складывалась неоднозначная практика. Возможно, и в вашем регионе по вопросу переплат судьи поменяют позицию после определения Верховного суда от 21.12.2017 № 305-КГ17-15396. В нем суд разрешил зачитывать лишний НДФЛ в счет уплаты налога за работников. Если у вас есть именно такая переплата по налогу, то можно попробовать снизить штраф в суде.

Когда компания платит НДФЛ досрочно за свой счет, остается риск, что инспекторы посчитают эти суммы ошибочными платежами, а не налогом с доходов «физиков».