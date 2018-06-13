Вы вправе учесть расходы на покупку бытовок в расчете налога на прибыль.

Бытовки предназначены для обеспечения производственных и бытовых нужд. Компания вправе учесть для налога на прибыль расходы, если они будут экономически обоснованны и подтверждены документально (ст. 252 НК).

В вашем случае покупка бытовок необходима, чтобы обеспечить работу стройки. Вы вправе списать траты на их приобретение. Как списать расходы, зависит от цены бытовки и срока полезного использования. Если цена покупки более 100 тыс. руб. и планируете использовать ее больше года, то бытовку нужно учесть в составе основных средств и списывать через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК). Иначе стоимость бытовки спишите в материальные расходы.