413 июня 2018

Компания заключила договор на ремонтные работы дороги за городом. Для производственных нужд купили бытовки. Можно ли включить эти затраты в расходы по налогу на прибыль?

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отвечает:

Вы вправе учесть расходы на покупку бытовок в расчете налога на прибыль.

Бытовки предназначены для обеспечения производственных и бытовых нужд. Компания вправе учесть для налога на прибыль расходы, если они будут экономически обоснованны и подтверждены документально (ст. 252 НК).

В вашем случае покупка бытовок необходима, чтобы обеспечить работу стройки. Вы вправе списать траты на их приобретение. Как списать расходы, зависит от цены бытовки и срока полезного использования. Если цена покупки более 100 тыс. руб. и планируете использовать ее больше года, то бытовку нужно учесть в составе основных средств и списывать через амортизацию (п. 1 ст. 256 НК). Иначе стоимость бытовки спишите в материальные расходы.

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