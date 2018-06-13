Женщина сохранит право на пособие. Трудовой кодекс не определяет минимальную и максимальную продолжительность рабочего дня или недели при режиме неполного рабочего времени. Неполным признают рабочее время, продолжительность которого меньше нормальной. То есть при норме 40 часов даже 39 часов в неделю будет неполным рабочим временем.

Работодатель не вправе отказать сотруднице в выходе на работу на ее условиях (ч. первая ст. 93 ТК РФ). При этом нужно помнить, что возможен спор с ФСС России о правомерности выплаты пособия по уходу за ребенком. Ведь продолжительность неполного рабочего времени лишь незначительно отличается от нормальной. Но суды в таких спорах обычно встают на сторону работодателя (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28 ноября 2016 г. № Ф07-10823/2016). Главное – правильно оформить кадровые документы: дополнительное соглашение к трудовому договору и табель учета рабочего времени.