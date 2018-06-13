4213 июня 2018

Заведующая складом постоянно отказывается выполнять свои обязанности, ведет себя агрессивно. Она мать-одиночка. Хотим ее уволить, но не знаем каким образом?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Вы вправе уволить сотрудницу за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин (п. 5 ч. первой ст. 81 ТК РФ). Закон ограничивает увольнение одиноких матерей по инициативе работодателя. Например, с ними нельзя расстаться по сокращению штата или в связи с неудовлетворительным результатом аттестации. Но увольнение этой категории сотрудников за виновные действия допустимо (ч. четвертая ст. 261 ТК РФ).

Уволить по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса можно, если у работника есть непогашенное дисциплинарное взыскание и он совершил еще один дисциплинарный проступок (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2, далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2). То есть до увольнения нужно применить к работнице дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.