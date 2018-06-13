Вы вправе уволить сотрудницу за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин (п. 5 ч. первой ст. 81 ТК РФ). Закон ограничивает увольнение одиноких матерей по инициативе работодателя. Например, с ними нельзя расстаться по сокращению штата или в связи с неудовлетворительным результатом аттестации. Но увольнение этой категории сотрудников за виновные действия допустимо (ч. четвертая ст. 261 ТК РФ).

Уволить по пункту 5 части первой статьи 81 Трудового кодекса можно, если у работника есть непогашенное дисциплинарное взыскание и он совершил еще один дисциплинарный проступок (п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2, далее – Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2). То есть до увольнения нужно применить к работнице дисциплинарное взыскание в виде замечания или выговора.