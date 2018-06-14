Указывайте фактически начисленные отпускные. Когда заполняете данные о фонде заработной платы в графе 7 (строки с 01 по 11), имейте в виду, что в форме № П-4 приводят суммы, начисленные за отчетный период. То есть суммы с учетом НДФЛ и других удержаний.

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Во внимание не принимают: источники выплат, предоставленные налоговые льготы в соответствии с платежными документами, по которым с работниками производятся расчеты по заработной плате, премии и так далее независимо от срока их фактической выплаты.

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