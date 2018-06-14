914 июня 2018

В отчетном периоде были сотрудники, которые работали неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием, или переведенные с их письменного согласия на работу на неполное рабочее время. Как их учитывать при определении среднесписочной численности для отчета по форме П-4?

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отвечает:

Таких работников учитывайте пропорционально отработанному времени. Действуйте так.

1. Определите общее количество человеко-дней, отработанных такими сотрудниками. Для этого разделите общее число отработанных человеко-часов в отчетном месяце на продолжительность рабочего дня, исходя из продолжительности рабочей недели. Например, 40 часов разделите на 8 часов (при пятидневной рабочей неделе) или на 6,67 часа (при шестидневной рабочей неделе).

2. Определите среднюю численность не полностью занятых работников за отчетный месяц в пересчете на полную занятость. Для этого разделите отработанные человеко-дни на число рабочих дней по календарю в отчетном месяце. При этом за дни болезни, отпуска, неявок (приходящиеся на рабочие дни по календарю) в число отработанных человеко-часов условно включайте часы по предыдущему рабочему дню (в отличие от методологии, принятой для учета количества отработанных человеко-часов).

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