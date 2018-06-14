Да, вы вправе уволить медсестру в связи с истечением срока действия специального права. Но для этого проверьте, выполняются ли два условия (п. 9 ч. первой ст. 83 ТК РФ):

работодатель предлагал сотруднице пройти повышение квалификации, но она не сделала этого по своей вине;

сотрудницу нельзя перевести на другую работу.

Уволить по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, можно и работника, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Запрет установлен только на увольнения по инициативе работодателя (ч. шестая ст. 81 ТК РФ).

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Сертификат специалиста действует пять лет. По окончании этого срока работник не вправе заниматься медицинской деятельностью (ст. 100 Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, далее – Закон № 323-ФЗ). Окончание срока действия сертификата означает, что истек срок действия специального права медицинского работника.

Работодатель обязан проводить повышение квалификации работников, если это является условием выполнения сотрудниками определенных видов деятельности (ст. 196 ТК РФ). Одно из лицензионных требований и условий для медицинских организаций – повышение квалификации медперсонала не реже одного раза в пять лет (п. 5 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291). Закон предусматривает право медработников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя (ст. 72 Закона № 323-ФЗ).

Таким образом, если срок действия специального права истек и медсестра отказалась от повышения квалификации, ее можно уволить (п. 9 ч. первой ст. 83 ТК РФ). Но предварительно предложите перевод на другую имеющуюся работу. Это могут быть как вакансии, которые соответствуют квалификации работницы, так и нижеоплачиваемая работа. На случай суда заручитесь доказательствами, что сотрудница отказалась от перевода на другую работу либо у вас не было возможности ее перевести.