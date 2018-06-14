4414 июня 2018

Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. Ее принимали для работы во вредных условиях. Ей положен дополнительный отпуск 12 дней. Мы провели спецоценку, по ее результатам условия признали допустимыми. Хотим отменить дополнительные отпуска. Уведомили работницу, она не согласна с изменениями. Можем ли мы ее уволить, если отпуск еще не закончился?

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отвечает:

Да, вы можете уволить сотрудницу в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Это общее основание увольнения, а значит, трудовой договор можно расторгнуть в период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком (п. 7 ч. первой ст. 77 ТК РФ, ч. шестая ст. 81 ТК РФ).

Улучшение условий труда на рабочем месте по итогам спецоценки относят к технологическим изменениям, при которых работодатель вправе изменить трудовой договор в одностороннем порядке (ст. 74 ТК РФ, п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2). Об изменениях и их причинах сотрудницу нужно уведомить не менее чем за два месяца.

Если в компании есть вакансии, женщине необходимо предложить перевод на другую работу (ч. вторая, третья ст. 74 ТК РФ). Если вакансий нет или женщина отказалась от перевода, ее можно уволить с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (абз. 7 ч. третьей ст. 178 ТК РФ).

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