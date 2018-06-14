Да, вы можете уволить сотрудницу в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Это общее основание увольнения, а значит, трудовой договор можно расторгнуть в период, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком (п. 7 ч. первой ст. 77 ТК РФ, ч. шестая ст. 81 ТК РФ).

Улучшение условий труда на рабочем месте по итогам спецоценки относят к технологическим изменениям, при которых работодатель вправе изменить трудовой договор в одностороннем порядке (ст. 74 ТК РФ, п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2). Об изменениях и их причинах сотрудницу нужно уведомить не менее чем за два месяца.

Если в компании есть вакансии, женщине необходимо предложить перевод на другую работу (ч. вторая, третья ст. 74 ТК РФ). Если вакансий нет или женщина отказалась от перевода, ее можно уволить с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка (абз. 7 ч. третьей ст. 178 ТК РФ).