4414 июня 2018

Сотрудница ушла в отпуск по уходу за ребенком. Сейчас она хочет уволиться по собственному желанию, заявление прислала по почте. Обязательно ли отзывать ее из отпуска в день увольнения, чтобы выдать трудовую книжку и оформить кадровые документы?

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отвечает:

Отзывать женщину из отпуска по уходу за ребенком не нужно. Трудовой кодекс предусматривает возможность отзыва работника только из ежегодного оплачиваемого отпуска (ч. вторая ст. 125 ТК РФ).

День прекращения трудового договора – это последний день работы, кроме случаев, когда сотрудник фактически не трудился, но за ним сохранялось место работы (ч. третья ст. 84.1 ТК РФ). На период отпуска по уходу за ребенком за сотрудницей сохраняется место работы (ст. 256 ТК РФ). Поэтому в согласованную дату увольнения оформите необходимые документы. Если женщина придет за трудовой книжкой, выдайте ее под подпись в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Если сотрудница не появится на работе в день увольнения, отправьте ей по почте уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой (ч. шестая ст. 84.1 ТК РФ).

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