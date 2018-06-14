3014 июня 2018

Работница находилась в отпусках «из декрета в декрет». В результате у нее накопилось 55 дней неиспользованного ежегодного отпуска. Она хочет его получить деньгами. Можем ли мы ей выплатить компенсацию за такие отпуска или только за часть отпуска, превышающую 28 календарных дней?

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отвечает:

Если продолжительность ежегодного отпуска работницы составляет 28 дней, вы не можете заменить его денежной компенсацией.

Это возможно, если сотруднику положен дополнительный или удлиненный отпуск. Тогда заменить денежной компенсацией можно часть каждого ежегодного отпуска, которая превышает 28 календарных дней (ч. первая, вторая ст. 126 ТК РФ). В противном случае заменить неиспользованный отпуск компенсацией нельзя ни по инициативе работодателя, ни по просьбе самой сотрудницы. Правомерность такой позиции подтверждают суды (апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 31 июля 2013 г. № 33–2830/2013).

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