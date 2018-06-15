Надо не только планировать закупки, но также нормировать их и обосновывать. Это нужно для того, чтобы учреждения не закупали лишние товары и не устанавливали избыточных требований. Например, чтобы не покупали на одного человека пять компьютеров, скатерти со стразами и т. д.

Нормативные затраты определяют как по формулам, так и без них. В расчете используют нормативы цены и количества. Например, казенное учреждение планирует в 2018 году приобрести столы для специалистов. В штате учреждения 200 специалистов, на балансе 185 столов. 10 столов учреждение собирается списать в следующем году. Чтобы рассчитать, сколько столов закупить, заказчик воспользовался актом федерального госоргана. По нему каждому специалисту положен один стол. Предельная цена – 8 тыс. руб. Таким образом, в 2018 году заказчик вправе закупить 25 столов (200 – 185 + 10). Их общая стоимость не должна превышать 200 тыс. руб. (25 шт. × 8000 руб.).

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