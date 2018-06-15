Нет, не теряет. Поясним.

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Как считать НДФЛ сотрудникам с детьми

В вашем случае учитель работал, затем ушел в отпуск без оплаты на два месяца, а потом снова приступил к исполнению трудовых обязанностей. За время отпуска без сохранения зарплаты облагаемого дохода у сотрудника нет. Но право на детский вычет за ним сохраняется. Если же сотрудник будет отдыхать за свой счет весь год, то детский вычет ему предоставить уже нельзя. Минфин России подтверждает это в письме от 4 сентября 2017 г. № 03-04-06/56583.

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