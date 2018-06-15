2215 июня 2018

Университет выдает суточные по 500 руб. за день, в том числе и на однодневные командировки. Размер установили во внутреннем локальном акте. ФСС провел проверку и доначислил взносы. Правы ли контролеры?

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отвечает:

Если есть подтверждающие документы, то нет. Суточные при однодневных командировках – это выплаты компенсационного характера. А значит, они не связаны с вознаграждением за труд, и взносы с них начислять не надо. Это определил Верховный суд РФ в решении от 11 августа 2017 г. № 310-КГ17-10343.

Если сотрудники не представили документы, которые подтверждают расход выданных денег, взносы начисляйте, так как без документов теряется смысл компенсации.

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