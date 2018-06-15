1015 июня 2018

Сотрудник заболел в июне и до 15 июля на работу не выйдет. Если мы не выплатим ему аванс за первую половину июля, будет ли это нарушением? Ведь Зарплату за вторую половину месяца мы выдадим только 5 августа.

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отвечает:

Вы ничего не нарушите, хотя разрыв между выплатами будет больше чем полмесяца.

Закон требует начислять аванс за фактически отработанные в первой половине месяца дни. В данном случае у сотрудника их нет, оплачивать нечего. Дождитесь больничного листа и начислите по нему пособие в течение 10 календарных дней. Затем в ближайший день выдачи зарплаты перечислите пособие работнику. Если во второй половине месяца сотрудник выйдет на работу, оплатите отработку в день окончательного расчета за этот месяц.

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