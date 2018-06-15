В командировке сотрудник выполняет свою работу, поэтому средний заработок за это время – часть зарплаты (ст. 167 ТК РФ). Платить ее нужно в сроки, установленные для выплаты первой или второй части зарплаты. Если настал день выплаты, а сотрудник все еще в командировке, зарплату переводят на его банковскую карту в общем порядке. Поскольку у вашего работника карты нет, выберите один из трех вариантов.

Попросите сотрудника до отъезда выдать доверенность на получение зарплаты коллеге или другому человеку, например родственнику. Этот человек распишется в платежной ведомости с пометкой «по доверенности». Саму доверенность либо ее копию приложите к расходнику. Доверенность вправе заверить работодатель. Отправьте зарплату почтовым либо банковским переводом. Расходы на перевод несет учреждение, поскольку оно обязано обеспечить своевременную выдачу зарплаты (абз. 7 п. 11 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749). Попросите сотрудника заранее написать заявление с просьбой перечислять зарплату в период командировки на банковский счет другого человека (например, члена семьи).