3215 июня 2018

Последний день больничного сотрудника — 11 мая. Это пятница. В этот же день он представил бюллетень. Понедельник 14 мая — последний рабочий день сотрудника. Аванс мы выплачиваем 20-го числа, окончательный расчет — 5-го. В какой срок нам надо перечислить пособие по временной нетрудоспособности в таком случае?

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отвечает:

Рассчитайтесь с сотрудником в последний рабочий день.

По общему правилу у компании есть 10 календарных дней, чтобы назначить пособие по болезни [ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. То есть если сотрудник предъявил листок 11 мая, то рассчитать пособие надо не позднее 21 мая. Перечисляют пособие вместе с ближайшей зарплатой.

Но в вашей ситуации сотрудник увольняется. А значит, рассчитаться с ним необходимо в последний рабочий день, то есть в понедельник 14 мая [ст. 140 ТК]. В том числе выплатить пособия. Исключений для сотрудников, которые за несколько дней до увольнения или вообще в последний рабочий день предъявили бюллетень, нет. А значит, выплатить сотруднику пособие требуется 14 мая.

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