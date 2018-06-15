Рассчитайтесь с сотрудником в последний рабочий день.

По общему правилу у компании есть 10 календарных дней, чтобы назначить пособие по болезни [ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ]. То есть если сотрудник предъявил листок 11 мая, то рассчитать пособие надо не позднее 21 мая. Перечисляют пособие вместе с ближайшей зарплатой.

Важная статья:

Изменились правила оформления больничных

Но в вашей ситуации сотрудник увольняется. А значит, рассчитаться с ним необходимо в последний рабочий день, то есть в понедельник 14 мая [ст. 140 ТК]. В том числе выплатить пособия. Исключений для сотрудников, которые за несколько дней до увольнения или вообще в последний рабочий день предъявили бюллетень, нет. А значит, выплатить сотруднику пособие требуется 14 мая.