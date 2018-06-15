6715 июня 2018

Наша компания временно хранит товар в нежилом помещении, которое принадлежит сотруднику. Мы оплачиваем коммунальные расходы переводом на карту, но договор аренды не заключали. Можно ли включить эти расходы в расчет налога на прибыль?

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отвечает:

Не учитывайте коммуналку в расходах.

Траты должны быть не только экономически обоснованными, но и подтверждены документами (п. 1 ст. 252 НК). Вы не подписали с сотрудником договор аренды, поэтому налоговики могут снять расходы на коммунальные услуги.

А вот НДФЛ с доходов работника нужно исчислить. Ведь оплата за счет компании коммунальных услуг по его имуществу будет его натуральным доходом (п. 2 ст. 211 НК). Ставка налога при этом будет 13 процентов.

Тем более что у вас не получится подтвердить, на каком основании оплачивает услуги компания, а не сотрудник.

Даже если вы пользуетесь имуществом безвозмездно и не платите за аренду, у вас все равно есть возможность удержать НДФЛ. Ведь вы перечисляете зарплату работнику. Так же считают и судьи (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 08.09.2015 № А26-9799/2014).

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