Представьте уточненный расчет и доплатите налог с пенями.

Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах по займу компании нужно рассчитывать на последний день каждого месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Суммы дохода надо отразить в расчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ.

За недостоверные сведения в отчетности налогового агента оштрафуют по 500 руб. за каждый документ. Но если вы успеете подать уточненки до того, как ошибки найдут инспекторы, штрафа не будет (п. 2 ст. 126.1 НК). Сдайте корректировку по 2-НДФЛ за 2017 год, а также две уточненки 6-НДФЛ — за 2017 год и за I квартал 2018 года. Вы перечисляли работнику зарплату, значит, была возможность удержать НДФЛ с материальной выгоды. Вот за это инспекторы вправе оштрафовать организацию на 20 процентов от суммы налога, который не удержали (ст. 123 НК). Отменить штраф не получится в суде (п. 2, 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).