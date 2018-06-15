1215 июня 2018

Компания выдала сотруднику заем. За ноябрь, декабрь 2017 года и январь, февраль, март 2018 года не рассчитали материальную выгоду и не удержали налог. Нужно ли сдать уточняющий отчет?

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отвечает:

Представьте уточненный расчет и доплатите налог с пенями.

Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах по займу компании нужно рассчитывать на последний день каждого месяца (подп. 7 п. 1 ст. 223 НК). Суммы дохода надо отразить в расчете 6-НДФЛ и справке 2-НДФЛ.

За недостоверные сведения в отчетности налогового агента оштрафуют по 500 руб. за каждый документ. Но если вы успеете подать уточненки до того, как ошибки найдут инспекторы, штрафа не будет (п. 2 ст. 126.1 НК). Сдайте корректировку по 2-НДФЛ за 2017 год, а также две уточненки 6-НДФЛ — за 2017 год и за I квартал 2018 года. Вы перечисляли работнику зарплату, значит, была возможность удержать НДФЛ с материальной выгоды. Вот за это инспекторы вправе оштрафовать организацию на 20 процентов от суммы налога, который не удержали (ст. 123 НК). Отменить штраф не получится в суде (п. 2, 21 постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 57).

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