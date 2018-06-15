2815 июня 2018

Компания выплатила сотруднику отпускные, но он не пошел отдыхать и отработал полный месяц. Получил и отпускные, и зарплату. Как теперь поступить: предоставить отпуск и не оплачивать или удержать деньги из зарплаты?

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отвечает:

Вы не вправе удержать отпускные из зарплаты.

Компания может удержать у работника деньги, если переплатила ему из-за счетной ошибки (ст. 137 ТК). Но вы начислили отпускные не по ошибке, а потому что сотрудник должен был отправиться отдыхать. Поэтому вернуть деньги работник может только добровольно.

Когда работник действительно отправится отдыхать, отпускные для него нужно будет рассчитать заново (ст. 139 ТК).

Но поскольку часть оплаты очередного отпуска работник уже получил, ее просто зачтут в будущем в сумму по новому расчету отпускных.

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