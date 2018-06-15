Вы не вправе удержать отпускные из зарплаты.

Компания может удержать у работника деньги, если переплатила ему из-за счетной ошибки (ст. 137 ТК). Но вы начислили отпускные не по ошибке, а потому что сотрудник должен был отправиться отдыхать. Поэтому вернуть деньги работник может только добровольно.

Когда работник действительно отправится отдыхать, отпускные для него нужно будет рассчитать заново (ст. 139 ТК).

Но поскольку часть оплаты очередного отпуска работник уже получил, ее просто зачтут в будущем в сумму по новому расчету отпускных.