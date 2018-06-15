2315 июня 2018

Открыли новый магазин и приобрели онлайн-кассу. Установить ее должны были в течение двух дней. В это время к нам пришла выездная налоговая проверка. Инспектор решил закрыть наш офис на неопределенное время за то, что наша касса не работала. Это законно?

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отвечает:

На выездной налоговой проверке инспектор не вправе был приостанавливать работу компании.

Проверяющие могут приостановить работу организации за то, что она проводит расчеты без кассы. Но только если сумма расчетов без ККТ составила более 1 млн руб., а нарушение повторное. Максимальный срок приостановки — 90 суток (ч. 3 ст. 14.5 КоАП).

Налоговики вправе проверять кассовую дисциплину параллельно с выездной ревизией (письмо Минфина от 05.07.2013 № 03-02-08/26094).

Но проверки кассы не считаются налоговыми (ст. 87 НК).

Проверять, как применяют ККТ, инспекторы вправе, только если предъявят компании отдельное поручение на проверку (п. 28 Административного регламента, утв. приказом Минфина от 17.10.2011 № 132н). В поручении инспектор должен зафиксировать, что вручил его компании.

Иначе инспектор не вправе не только закрывать, но даже и проверять в магазине кассовую дисциплину.

Ваш магазин в эти два дня ничем не торговал. Значит, нет оснований не только останавливать деятельность, но даже оштрафовать. Ведь вы не проводили расчеты без ККТ.

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