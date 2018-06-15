В вашем случае курьерская служба вправе применить ставку 0 процентов.

Услуги по международной перевозке облагаются НДС по ставке 0 процентов (письмо Минфина от 11.08.2016 № 03-07-08/47071). Курьер доставил ваши письма в Белоруссию. Исполнитель перевозил груз по вашему поручению. Несмотря на то, что это не посылка, а только письмо, перевозка будет международной. Это нам подтвердили в Минфине. Поэтому не получится заявить налоговый вычет с оплаты услуги курьеру.

В книге покупок регистрируют все счета-фактуры, когда возникает право на вычет (п. 2 приложения 4 к постановлению Правительства от 26.12.2011 № 1137). Вы не сможете заявить вычет. Поэтому, если компания не отразит счет-фактуру в книге покупок, ошибки не будет.