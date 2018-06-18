Да, можно. Сведения о постоянной или временной регистрации сотрудника обычно указаны в его паспорте или специальном свидетельстве. Если же такой информации нет, то требовать от него подтвердить адрес места жительства или места пребывания при трудоустройстве нельзя.

Когда у сотрудника отсутствует регистрация, это не препятствие для трудоустройства. Более того, отказывать соискателю в приеме на работу на этом основании запрещено. По этой же причине работодатель не вправе требовать у сотрудника временную регистрацию по месту трудоустройства, если он постоянно зарегистрирован в другом субъекте РФ (ч. вторая ст. 64 ТК РФ, п. 11 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2).

Закон не требует от работодателя следить за временной регистрацией работников по их месту пребывания. Если у сотрудника нет регистрации, компанию за это не накажут (письмо Роструда от 18 декабря 2008 г. № 6967-ТЗ). Соответственно те поля кадровых документов, где нужно вписывать адрес регистрации, оставляйте пустыми или впишите со слов работника адрес, где он сейчас проживает. После того как он зарегистрируется официально, дополните ваши сведения о работнике.

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