2918 июня 2018

У нас есть претендент, которого мы хотим срочно оформить на работу, но он пока в отпуске с последующим увольнением и числится в другой организации. Запрещено ли принимать его на работу?

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отвечает:

Закон не запрещает принимать на работу сотрудников во время отдыха, в том числе отпуска с последующим увольнением. Чтобы в трудовой книжке работника не совпадали даты работы, оформляйте трудовые отношения по окончании отпуска и после увольнения.

Если вы не хотите терять кандидата, то примите его по совместительству. Но так как по основному месту работы сотрудник находится в отпуске, вам также нужно оформить отпуск сотруднику-совместителю (ст. 286 ТК РФ). Когда отпуск закончится, переоформите трудовой договор о работе по совместительству в договор по основному месту работы.

Другой вариант – заключите с сотрудником гражданско-правовой договор. После окончания отпуска подпишите с ним трудовой договор по основному месту работы.

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