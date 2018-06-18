Закон не запрещает принимать на работу сотрудников во время отдыха, в том числе отпуска с последующим увольнением. Чтобы в трудовой книжке работника не совпадали даты работы, оформляйте трудовые отношения по окончании отпуска и после увольнения.

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Если вы не хотите терять кандидата, то примите его по совместительству. Но так как по основному месту работы сотрудник находится в отпуске, вам также нужно оформить отпуск сотруднику-совместителю (ст. 286 ТК РФ). Когда отпуск закончится, переоформите трудовой договор о работе по совместительству в договор по основному месту работы.

Другой вариант – заключите с сотрудником гражданско-правовой договор. После окончания отпуска подпишите с ним трудовой договор по основному месту работы.

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