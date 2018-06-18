Претендента, который отбывает наказание, оформите с соблюдением особенностей. Осужденный отбывает наказание в виде исправительных работ. Значит, у него есть основное место работы. Поэтому он вправе устроиться в другую организацию только по совместительству.

Работа, на которую принимают осужденного, не должна быть ему запрещена законом или приговором суда (ст. 331 ТК РФ, ст. 47 УК РФ). Трудовое, уголовное и уголовно-исполнительное законодательства иных ограничений, кроме как запрет на прием осужденных на отдельные виды работ, в данном случае не устанавливают.

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Таким образом, с осужденным к исправительным работам организация вправе заключить трудовой договор (ст. 57 ТК РФ). Прием на работу осужденного оформите, как для внешнего совместителя.

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