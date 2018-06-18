С сотрудником, который уже имеет основное место работы, можно заключить трудовой договор на условиях внешнего совместительства или гражданско-правовой договор (гл. 44 ТК РФ, гл. 27 ГК РФ). Тот факт, что сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком, никакого значения не имеет. Ограничений по этому поводу в законе нет (ст. 256 ТК РФ).

Как правило, продолжительность рабочего времени для совместителей не может превышать четыре часа в день (ст. 284 ТК РФ). Но поскольку женщина свободна от основной работы, то она может некоторые дни отработать по совместительству полностью. Но в отношении нее все равно будет действовать правило, что она должна работать не более половины нормы рабочего времени за месяц или другой учетный период (ч. первая ст. 284 ТК РФ).

В рассматриваемой ситуации сотрудницу можно принять на работу на условиях внешнего совместительства, поскольку работа на таких условиях подпадает под понятие неполного рабочего времени. Одновременно сотрудница сможет получать пособие по уходу за ребенком по основному месту работы (ст. 11.1 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

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