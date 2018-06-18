В коммерческой организации нельзя запретить принимать на работу родственников сотрудников. Иначе вы узаконите дискриминацию в сфере труда по признаку родства. Это может повлечь административную и материальную ответственность в виде компенсации морального вреда (ст. 3 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ).

Иная ситуация в госсекторе. Совместную работу при наличии близкого родства ограничили в ФГУ и в ФГУПах (постановление Правительства РФ от 15 февраля 2017 г. № 187). Запрет предусмотрен для руководителей, главбухов и работников с финансово-хозяйственными полномочиями.

Запрещено совместно работать родственникам на государственной гражданской и муниципальной службе. Гражданина нельзя принять на службу, а служащий не может находиться на службе, если ему придется подчиняться и находиться под контролем близкого родственника (ст. 16 Закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ, ст. 13 Закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ). При этом близкие родственники – это родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей.

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