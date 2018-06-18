Трудовой кодекс в принципе не содержит понятия «преимущественное право на трудоустройство» в отличие от преимущественного права остаться на работе при сокращении. При этом сокращенный сотрудник не относится и к лицам, которым нельзя отказать в приеме на работу (ст. 64 ТК РФ). Поэтому при обращении бывшего сотрудника самостоятельно определите, стоит ли брать его на работу.

Оценивайте исключительно деловые качества работника. Иное будет означать дискриминацию в сфере труда и может стать причиной для привлечения работодателя к административной ответственности (ст. 3 ТК РФ, ст. 5.27 КоАП РФ).

С одной стороны, компания не обязана как-либо обосновывать решение о сокращении (п. 10 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). С другой стороны, сокращение должно быть действительным, а не фиктивным. Если необходимости сокращать должность по факту не было, то сотрудник имеет право оспорить свое увольнение и может быть восстановлен судом на работе (ст. 391 ТК РФ).