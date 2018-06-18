Вы вправе работать без ККТ до 1 июля 2018 года, если в компании трудятся наемные сотрудники.

Компании и предприниматели, которые оказывают услуги общественного питания, пока могут работать без ККТ. Ведь они могли бы выдавать бланк строгой отчетности вместо кассового чека до изменений в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Для таких организаций переход на онлайн-кассы отложили до 1 июля 2018 года [ч. 8, 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ]. При этом не имеет значения система налогообложения, которую применяют.