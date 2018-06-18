4918 июня 2018

Как быть с чеком, когда невозможно определить объем товара? К примеру, когда покупатель внес аванс, а товар отгрузят после полной оплаты.

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отвечает:

В данном случае правильным будет пробить два чека.

Первый чек выдайте на предоплату. В нем поставьте признак расчета «аванс» и сумму полученных средств. Второй чек выдайте при окончательном расчете. В нем должна быть полная стоимость товара и сумма оплаты с признаком «полный расчет». Сумму аванса во втором чеке не отражайте [письмо Минфина от 10.07.2017 № 03-01-15/43690]. Также в чеке следует отметить способ оплаты: наличными или электронными деньгами.

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