В данном случае правильным будет пробить два чека.

Первый чек выдайте на предоплату. В нем поставьте признак расчета «аванс» и сумму полученных средств. Второй чек выдайте при окончательном расчете. В нем должна быть полная стоимость товара и сумма оплаты с признаком «полный расчет». Сумму аванса во втором чеке не отражайте [письмо Минфина от 10.07.2017 № 03-01-15/43690]. Также в чеке следует отметить способ оплаты: наличными или электронными деньгами.