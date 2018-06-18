Инспекторы вправе оштрафовать компанию, если она пользуется неисправной ККТ.

За то, что компания не обеспечивает работу онлайн-кассы, инспекторы могут оштрафовать организацию до 10 тыс. руб., а ее директора на 3 тыс. руб. [ч. 4 ст.14.5 КоАП].

Штрафа можно избежать, если компания добровольно сообщит о сбое в работе онлайн-кассы [письмо ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899]. При этом нужно соблюдать два условия. Первое — на момент сообщения инспекция не располагала сведениями и документами о нарушении. Второе — компания представила сведения и документы, которые подтверждают нарушение [примечание к ст. 14.5 КоАП].