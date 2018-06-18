Можно ли зарегистрировать онлайн-кассу по одному адресу, а вести торговлю по другому?

Зарегистрировать ККТ можно в любом подразделении ФНС и подключить к любому оператору фискальных данных. Но при регистрации нужно записать тот адрес, где компания будет рассчитываться с покупателями [п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ].
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