4618 июня 2018

Можно ли зарегистрировать онлайн-кассу по одному адресу, а вести торговлю по другому?

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отвечает:

Нет, нельзя.

Зарегистрировать ККТ можно в любом подразделении ФНС и подключить к любому оператору фискальных данных. Но при регистрации нужно записать тот адрес, где компания будет рассчитываться с покупателями [п. 1 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ].

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