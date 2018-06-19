Такая обязанность предусмотрена только для государственных учреждений. Если сотрудник госучреждения уволился в связи с призывом или поступлением на военную службу, а после окончания службы желает вернуться на работу в ту же организацию, то работодатель обязан принять бывшего сотрудника на работу.

Обратиться с просьбой о повторном приеме на работу гражданин должен не позднее трех месяцев после увольнения со службы (абз. 3 ч. 5 ст. 23 Закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ). Работнику нужно предоставить должность не ниже занимаемой до увольнения из организации.

Для коммерческих организаций такая обязанность законодательством не установлена. Вместе с тем условие о повторном приеме на работу сотрудника, трудившегося в организации до призыва на военную службу, может быть предусмотрено в локальном нормативном акте организации или коллективном договоре (ч. первая ст. 8, ч. первая ст. 9 ТК РФ).

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