2719 июня 2018

Кадровик вносил запись о переводе и заметил, что один из прошлых работодателей сделал две ошибки в трудовой книжке сотрудника: не указал сокращенное название организации и ошибся в записи об увольнении. Как поступить? Выдать трудовую работнику, чтобы бывший работодатель исправил записи, или исправлять самим?

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отвечает:

Исправлять эти ошибки придется вам (п. 27, 28 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Трудовую книжку на руки работнику можно выдать, только когда он оформляет пенсию (ч. первая ст. 62 ТК РФ). Поэтому пусть сотрудник обратится к бывшему работодателю за справкой, копией приказа или другим подтверждающим документом (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Когда получите его, после своей последней записи поставьте следующий порядковый номер, текущую дату и признайте ошибочные записи бывшего работодателя недействительными. Затем внесите правильные сведения. В графе 4 сделайте ссылку на документ предыдущего работодателя. Дальше продолжайте свои записи.

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