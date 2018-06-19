Нет, не обязаны. Работодатель должен завести дубликат трудовой книжки сотруднику только в случаях, которые определяет закон. Например, если работник потерял трудовую книжку или кадровик внес в нее недействительные записи о переводе или увольнении (п. 31, 33 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225, далее – Правила № 225).

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Если в трудовой книжке другие нарушения, то оформлять дубликат вы не обязаны. Но некорректные записи нужно исправить. Сделать это может работодатель, который совершил ошибки в записях, либо новый работодатель. Для этого сотрудник приносит справку или другой официальный документ с предыдущего места работы (п. 27 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

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