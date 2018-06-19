Исправьте ошибку в фамилии аналогично тому, как вносите изменения в записи о фамилии, имени и отчестве (п. 2.3 Инструкции № 69, п. 26 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

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Об электронных трудовых книжках и ежегодной индексации зарплаты

Одной чертой зачеркните ошибочную фамилию сотрудника, затем укажите правильную. На внутреннюю сторону обложки трудовой книжки внесите заверяющую запись и реквизиты паспорта. Ниже должна быть подпись руководителя организации или специально уполномоченного лица и печать компании или кадровой службы.

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