2519 июня 2018

Обнаружили ошибку в фамилии работника в трудовой книжке. На титульном листе написано «Сафронов», а нужно «Софронов». Трудовая книжка ведется уже много лет. За это время работник фамилию не менял. Можем ли мы исправить ошибку в фамилии? Если да, то достаточно ли для этого паспорта работника?

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отвечает:

Исправьте ошибку в фамилии аналогично тому, как вносите изменения в записи о фамилии, имени и отчестве (п. 2.3 Инструкции № 69, п. 26 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225).

Одной чертой зачеркните ошибочную фамилию сотрудника, затем укажите правильную. На внутреннюю сторону обложки трудовой книжки внесите заверяющую запись и реквизиты паспорта. Ниже должна быть подпись руководителя организации или специально уполномоченного лица и печать компании или кадровой службы.

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