Ответ на ваш вопрос зависит от того, указано ли в трудовом договоре структурное подразделение. Если да, то уточните его в записи о переводе. Например, укажите: «Переведен в бухгалтерию филиала ООО „Парус“ в г. Видное Московской области на должность бухгалтера».

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Дело в том, что запись в трудовой книжке должна точно отражать формулировки трудового договора и приказа (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Если в договоре не указано структурное подразделение, а должность не меняется, то запись в трудовую книжку не нужно вносить.

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