1019 июня 2018

Переводим работника из головного офиса в Москве в обособленное структурное подразделение в Московской области. Должность не меняется. Нужно ли в записи о переводе уточнять обособленное подразделение?

Темы:

Задайте свой вопрос экспертам «Системы Главбух»

отвечает:

Ответ на ваш вопрос зависит от того, указано ли в трудовом договоре структурное подразделение. Если да, то уточните его в записи о переводе. Например, укажите: «Переведен в бухгалтерию филиала ООО „Парус“ в г. Видное Московской области на должность бухгалтера».

Дело в том, что запись в трудовой книжке должна точно отражать формулировки трудового договора и приказа (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225). Если в договоре не указано структурное подразделение, а должность не меняется, то запись в трудовую книжку не нужно вносить.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.