Инспекторы правы. За I квартал 2018 года вашей компании нужно заплатить налог. Но вы можете уменьшить налоговую базу до нуля в уточненках за прошлые периоды до 2017 года.

Компания вправе уменьшить налоговую базу текущего отчетного периода на сумму убытка, который получила в прошлом. Причем закон позволяет снизить базу как на часть убытка, так и на всю его сумму (ст. 283 НК).

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Как сдать и уточнить декларацию по налогу на прибыль

В период с 2017 по 2020 год налоговую базу можно уменьшить за счет убытков не более чем наполовину (Федеральный закон от 30.11.2016 № 401-ФЗ). Если компания решит подать уточненку за более ранние годы, то она вправе принять к учету убытки прошлых лет без ограничения в 50 процентов (письмо ФНС от 16.01.2018 № СД-4-3/539@).

Поскольку вы уменьшали налоговую базу текущего года на убыток прошлых лет, то нужно соблюдать лимит в 50 процентов.

Подайте уточненную декларацию за I квартал 2018 года. Посчитайте и перечислите пени на сумму трети авансового платежа, которую должны были перечислить не позже 28 апреля 2018 года. Пени начисляйте с 29 апреля до дня, когда заплатите просроченный аванс.

Налоговики не будут штрафовать вас за несвоевременную уплату авансов по налогу на прибыль. По закону у них нет такого права.