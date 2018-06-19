1719 июня 2018

Несовершеннолетняя дочь нашего директора владеет долей в его квартире. Руководитель хочет продать недвижимость. Должен ли он заплатить НДФЛ за ребенка после продажи жилья, если его дочь владеет долей в квартире два года?

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отвечает:

Да, при продаже имущества дети тоже платят налог.

«Физики» не платят НДФЛ с продажи квартиры или доли в ней, если владели недвижимостью три года или больше (п. 17.1 ст. 217 НК). В вашем случае квартира была в собственности дочери директора всего два года. Следовательно, ребенок получит доход от продажи жилья и должен будет уплатить НДФЛ. Налоговый кодекс не предусматривает исключений из правил по возрасту. Нормы главы 23 НК распространяются на всех.

Объясните руководителю, что он вправе применить налоговый вычет в размере 1 млн руб. к сумме выручки от продажи жилья. При долевой собственности размер имущественного вычета совладельцы распределяют между собой пропорционально своим долям (письмо Минфина от 05.04.2018 № 03-04-05/22192). Значит, ребенок заплатит налог не со всей суммы дохода, а только с той, что останется после вычета.

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